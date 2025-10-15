Ministerio Público reapertura morgue móvil en Yoro

Tegucigalpa – El Ministerio Público, a través de la Dirección de Medicina Forense, reanudó la atención en la morgue móvil del departamento de Yoro, a fin de que las autopsias se realicen directamente en Yoro, evitando el traslado de los cuerpos hasta la morgue de San Pedro Sula.

La medida reducirá significativamente el impacto económico y logístico para los familiares, además de acortar los tiempos de espera para la entrega de los restos mortales.

La morgue principal de Honduras se encuentra en Tegucigalpa (Francisco Morazán), pero en San Pedro Sula (Cortés) también operan servicios forenses, incluyendo una morgue móvil para agilizar procesos de cuerpos.

En base a los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), el municipio de Yoro es en la actualidad el séptimo más violento del país con 43 homicidios registrados entre el 01 de enero y el 13 de octubre. VC