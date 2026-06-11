Ministerio Público profundiza investigaciones por muerte de la chef Sandra Díaz del Valle

Tegucigalpa – Las investigaciones sobre la muerte de la reconocida chef Sandra Díaz del Valle continúan avanzando, luego de que las autoridades realizaran diligencias en la clínica estética donde también recibió atención médica.

La portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix, confirmó que fiscales y personal de investigación han iniciado una serie de actuaciones orientadas a esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el deceso de la destacada promotora de la gastronomía nacional.

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Como parte de las diligencias, las autoridades procedieron a la recolección de documentación y otros elementos de interés en el centro asistencial, con el propósito de analizar los procedimientos realizados y determinar si existen aspectos relevantes para la investigación.

Las acciones se desarrollan tras la denuncia presentada por los familiares de Sandra Díaz del Valle, quienes han solicitado una investigación exhaustiva que permita establecer con claridad las causas de su muerte y determinar si existió algún tipo de responsabilidad.

El Ministerio Público indicó que la recopilación de pruebas documentales forma parte de un proceso más amplio que incluye la toma de declaraciones, análisis forenses y la revisión de los antecedentes médicos relacionados con el caso.

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La muerte de Sandra Díaz del Valle ha generado gran conmoción en el país debido a su reconocida trayectoria como chef, comunicadora y promotora de la cultura gastronómica hondureña.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades reiteraron que serán los resultados técnicos y científicos los que permitan esclarecer los hechos y brindar respuestas a sus familiares. IR