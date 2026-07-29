Presentan requerimiento fiscal contra general Roosevelt Hernández por ataques a la libertad de prensa

Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, presentó este miércoles un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández, exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, actualmente en condición de retiro.

– El general Roosevelt Hernández está citado para el viernes 7 de agosto a las 10.30 de la mañana a la audiencia de imputados por las acusaciones que le presentó la Fiscalía.

La acción penal se deriva de una investigación por ataques a la libertad de prensa, vinculados a publicaciones difundidas entre 2025 y 2026 en un medio digital institucional de carácter castrense.

De acuerdo con el MP, las publicaciones fueron señaladas por periodistas y el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) como parte de una campaña de desacreditación contra comunicadores.

El proceso investigativo incluyó la recepción de denuncias formales, la realización de diligencias prejudiciales, un peritaje especializado sobre material audiovisual y digital, así como la recolección de testimonios incorporados al expediente.

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El ente acusador subrayó que la libertad de prensa y de expresión no solo debe proclamarse en el discurso, sino garantizarse mediante acciones concretas. En ese sentido, recordó que el ejercicio periodístico y la libre expresión están protegidos por la Constitución de la República y por tratados internacionales suscritos por Honduras.

Asimismo, enfatizó que ningún funcionario o exfuncionario público está exento de rendir cuentas ante posibles vulneraciones a estos derechos fundamentales.

El Ministerio Público indicó que continuará informando sobre el avance del proceso en la medida que lo permita la reserva legal del expediente.

El abogado defensor de Hernández, Darwin García señaló que su representado está en toda la disposición de presentarse ante la justicia el próximo viernes 7 de agosto a las 10.30 de la mañana.

El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas y Defensores de DD.HH. presentó hoy un requerimiento fiscal contra Roosevelt Hernández exsecretario de Defensa y exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras en… pic.twitter.com/LOtHktbr22 — Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2026

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Versión del MP

El Ministerio Público (MP), a través de su portavoz Yuri Mora, detalló sobre la presentación de un requerimiento fiscal relacionado con una denuncia interpuesta por varios periodistas por presuntos ataques a la libertad de expresión y derechos fundamentales.

Según explicó Mora, la denuncia fue presentada por el periodista Dagoberto Rodríguez Coello, quien compareció ante las autoridades tras la publicación de contenido en el periódico oficial de las Fuerzas Armadas. Los hechos denunciados ocurrieron el 26 de mayo de 2025, cuando en la portada y páginas interiores de dicho medio se emitieron acusaciones directas contra periodistas.

De acuerdo con el portavoz del MP, estas publicaciones motivaron la denuncia por la presunta comisión de los delitos de incitación a la discriminación y limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales, dirigidos específicamente contra miembros del gremio periodístico.

Mora detalló que la investigación fue desarrollada por la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, luego de que los comunicadores Dagoberto Rodríguez Coello, Rodrigo Wong Arévalo, Juan Carlos Sierra, José Adán López, entre otros, formalizaran las denuncias correspondientes.

El portavoz indicó que, tras la presentación del requerimiento fiscal, será un juez competente quien determine la fecha para la audiencia inicial, en la que se definirá el curso del proceso judicial. JS