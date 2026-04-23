Ministerio Público presenta al Congreso Nacional proyecto “Red de Cámaras Gesell”

Tegucigalpa – El Departamento de Cooperación, Gestión de Programas y Proyectos Externos del Ministerio Público, en conjunto con el Comité contra el Abuso Sexual Infantil, presentó ante la Comisión de Familia, Niñez y Adulto Mayor del Congreso Nacional el proyecto “Red de Cámaras Gesell” y comunicó las necesidades presupuestarias para la implementación de dicho proyecto.

La iniciativa busca la asignación de fondos adicionales al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026, con el objetivo de fortalecer la atención integral a niños, niñas y adolescentes víctimas, evitando su revictimización mediante el uso de espacios adecuados para la toma de testimonios.

Durante la reunión, la abogada Irina Pineda, jefa de Cooperación Externa, expuso los alcances del proyecto, destacando que se requiere un presupuesto adicional que supera los 36 millones de lempiras. Asimismo, la presentación fue respaldada por el director general de Fiscales y la Fiscal jefe de la Fiscalía de la Niñez, quienes sustentaron con datos estadísticos la urgente necesidad de implementar esta herramienta a nivel nacional.

La sesión fue presidida por la diputada Alejandra Vallecillo Pavón, en su condición de presidenta de la comisión, junto a la congresista María José Sosa Rosales, vicepresidenta, y demás parlamentarios que manifestaron interés en esta importante iniciativa.

El proyecto “Red de Cámaras Gesell” es apoyado por organismos como ChildFund, Casa Alianza, COINPRODEN, UNESCO, Plan Internacional, Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Compassion, Red Viva, Save the Children y World Vision Honduras. (RO)