Ministerio Público opera con limitaciones presupuestarias y déficit de personal, advierten fiscales

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras, Randy Estrada, advirtió que el Ministerio Público cuenta con limitaciones presupuestarias significativas.

– El presupuesto aprobado para 2026 al Ministerio Público ronda los 2 mil 829 millones de lempiras.

– MP con un aumento presupuestario de L. 150 millones opera con 780 fiscales y 4,000 empleados

Estrada destacó que actualmente la institución funciona con aproximadamente 2 mil empleados, de los cuales 780 son fiscales, lo que considera insuficiente para atender la demanda del sistema de justicia penal.

El abogado cuestionó el desbalance presupuestario entre las instituciones de justicia: “No podemos aumentar a la Policía Nacional o al Poder Judicial en desproporción de lo que se aumenta al Ministerio Público”.

Estrada también hizo un llamado a garantizar mayor protección para los fiscales que trabajan en áreas de alto riesgo, como crimen organizado, lavado de activos y violencia en zonas con alta incidencia delictiva. “El Estado debe responder por estos fiscales que arriesgan su vida día con día” expresó.

Por último, indicó que una de las principales expectativas de la Asociación de Fiscales es la apertura de nuevos concursos para la contratación de al menos 200 fiscales, lo que considera lograría reducir la mora judicial. AD