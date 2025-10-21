“Ministerio Público no puede obviar otras vinculaciones en caso Midence Oquelí”: Luis Gáleas

Tegucigalpa – El general en condición de retiro, Luis Alonso Maldonado Gáleas, señaló hoy que el Ministerio Público no puede obviar otras vinculaciones en el caso contra el exdiputado Midence Oquelí.

“El Ministerio Público no puede obviar otras vinculaciones, pero es importante concentrarse en el verdadero centro del problema”, expresó.

En ese círculo hay que tratar de tomar todo el referente como una línea de investigación que debe seguir el Ministerio Público, razonó.

Midence Oquelí es señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por los crímenes de: diputado Juan Ramón Martínez, Salvador Regalado, del periodista Nahúm Palacios y su pareja, de un hombre conocido como «Max» y de un sicario rival conocido como «Mantequilla».

Inicialmente fue imputado por tres cargos: (1) conspiración para importar cocaína a EEUU, (2) uso de ametralladoras y artefactos, (3) facilitación para que otros usen la conspiración, pero únicamente aceptó el primer cargo.

Oquelí, quien según la Fiscalía asistió a reuniones con otros narcopolíticos, también aparece como socio testaferro de la empresa Ganaderos, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). PD