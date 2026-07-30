Ministerio Público intensifica búsqueda de restos del exdirigente sindical Donatilo Jiménez en La Ceiba

Tegucigalpa.– El Ministerio Público realiza una cuarta jornada de búsqueda de los restos del exdirigente sindical del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), Donatilo Jiménez Euceda, desaparecido el 8 de abril de 2015 de las instalaciones de su centro de trabajo.

Las labores son ejecutadas por un equipo multidisciplinario integrado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).

Las diligencias de excavación e inspección se desarrollan en los sectores de la colonia 1 de Mayo y la colonia Armenia Bonito, en la ciudad de La Ceiba, departamento de Atlántida, con el objetivo de localizar los restos óseos del exlíder sindical. No obstante, pese a las múltiples búsquedas realizadas en los últimos años, las autoridades aún no han logrado ubicar el sitio donde presuntamente fue enterrado de forma clandestina.

El Ministerio Público recordó que anteriormente también se efectuaron operativos de búsqueda en zonas montañosas como El Búfalo, en La Ceiba, y Pico Bonito, en el municipio de El Porvenir, entre otros sectores del litoral atlántico, sin obtener resultados positivos.

En este caso, el ente acusador consiguió una sentencia condenatoria contra José Augusto Turcios Salinas, alias «Mayimbú», y Roberto Javier Alemán Castellón, conocido como «El Flaco» o «El Largo», por el delito de secuestro en perjuicio del dirigente sindical.

De acuerdo con el expediente de investigación coordinado por la FEDCV y agentes del Departamento Técnico Científico de la ATIC, las diligencias incluyeron peritajes técnicos y el análisis de información extraída de cuatro teléfonos celulares, pruebas que permitieron obtener elementos de juicio que vincularon a los ahora condenados con la planificación y ejecución del secuestro de Donatilo Jiménez Euceda.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones continúan con el propósito de esclarecer completamente el caso y brindar respuesta a los familiares del exdirigente sindical, cuya desaparición permanece sin resolverse más de una década después de los hechos.