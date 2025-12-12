Ministerio Público desmiente existencia de requerimiento fiscal contra consejeras del CNE

Tegucigalpa- El Ministerio Público (MP) salió al paso este jueves a crecientes rumores y versiones mediáticas que apuntaban a un supuesto requerimiento fiscal contra dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), (Ana Paola Hall y Cossette López),aclarando que dicha información es falsa.

En un comunicado breve, el MP expresó:

“El Ministerio Público aclara a la ciudadanía que es falsa la información divulgada en un medio de comunicación, en la que se señala que se presentó un requerimiento fiscal contra dos consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE). Exhortamos respetuosamente a no generar desinformación en un contexto sensible para el país”.

La institución pidió responsabilidad a los medios y actores políticos, recordando que el país atraviesa una etapa crítica del proceso electoral y que la divulgación de datos no verificados puede aumentar la tensión social y afectar la confianza en las instituciones.

El comunicado no menciona nombres específicos, pero la aclaración se produce después de que versiones circularan sobre presuntas acciones judiciales contra las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, situación que generó reacciones en el ámbito político y social.

Qué bueno que el @MP_Honduras ha aclarado que es falsa la información de la orden de aprehensión.



El país pasa por un momento de mucha tensión social y política, pedimos a las autoridades e instituciones del Estado que permitan al @CneHonduras terminar su labor sin ningún tipo… https://t.co/B0sZkvSCW5 — Gustavo Solórzano (@GSolorzanoHN) December 12, 2025

Con este pronunciamiento, el Ministerio Público busca frenar la propagación de rumores y reiterar que no existe, hasta el momento, ninguna acción fiscal en contra de las autoridades del CNE.LB