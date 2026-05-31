Ministerio Público deniega acceso a investigación contra Luis Redondo tras admitir personamiento de su defensa

Tegucigalpa – El Ministerio Público (MP), negó el acceso a la información sobre el proceso penal en contra del expresidente del Poder Legislativo, Luis Redondo, tras admitir el personamiento de la defensa.

De acuerdo con documentación oficial, el ente acusador del Estado resolvió admitir el escrito de personamiento presentado formalmente por el equipo de defensa legal de Redondo. Con esta acción, la Fiscalía acepta formalmente la representación de los abogados defensores en la causa.

A pesar de admitir la presencia de la defensa, la Fiscalía determinó denegar la solicitud de información planteada por los apoderados del investigado. Con esta resolución, las autoridades bloquean el acceso directo a los detalles y avances de la línea de investigación que se mantiene en curso en su contra.

Asimismo, se dio a conocer que el Ministerio Público no se ha pronunciado sobre la solicitud presentada para fijar los días y horas correspondientes en los que Redondo deba rendir su declaración formal ante la sede administrativa de la institución.

El documento confirma que, si bien la Fiscalía permite que la defensa se apersone, mantiene bajo estricta reserva el expediente penal, negándole al señalado el conocimiento de los pormenores de la causa que enfrenta por sus actuaciones.

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Los miembros de la comisión permanente que lideró Luis Redondo.

Relación de hechos

Luis Redondo es objeto de investigaciones por parte del ente fiscal debido a su gestión y a las acciones adoptadas durante el periodo en que fungió como titular de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, señalamientos que sectores de oposición han calificado de forma fáctica como una usurpación de funciones legislativas durante la actual administración gubernamental.

El exdiputado Luis Redondo y su séquito de 12 legisladores, entre titulares y suplentes, fueron citados por el Ministerio Público el pasado 18 de mayo para rendir cuentas por sus actuaciones contra la Constitución hondureña. Se les señala por atentar contra la democracia al intentar alterar el proceso electoral general de noviembre de 2025.

La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), procedió a citar a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional para que comparezcan ante fiscales de esa dependencia y rindan declaración en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas actuaciones ilegales y excesos en el ejercicio de sus funciones. JS