Ministerio Público debe actuar de oficio contra las personas que boicotean elecciones en Guanaja: exconsejero Lobo

Tegucigalpa – El analista Germán Lobo señaló que el Ministerio Público debe actuar de oficio y activar la Unidad de Delitos Electorales para proceder contra quienes intenten boicotear las elecciones programadas para este domingo en Guanaja.

Sostuvo que hay una Unidad de Delitos Electorales debe de proceder contra quienes intenten boicotear el proceso electoral.

Recordó que el 15 de marzo por diferentes problemas, caos y boicot del proceso electoral donde se evitó por todos los medios que no se efectuarán las elecciones y consiguieron el propósito.

Agregó que esta vez se debe de aplicar la justicia a quienes impidan esta acción.

Apuntó que en este nuevo intento el Consejo Nacional Electoral debe de ser enérgico. IR