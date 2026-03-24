Ministerio Público asegura normal funcionamiento pese a suspensión del fiscal

Tegucigalpa – Pese a la suspensión del fiscal de la República, Johel Zelaya, el Ministerio Público aseguró un normal funcionamiento, ahora bajo la dirección del Fiscal Adjunto Marcio Cabañas.

Todas las fiscalías especiales, regionales, direcciones y agencias de investigación continúan desarrollando sus funciones con total normalidad, aseguró la dependencia en un comunicado.

En las últimas horas el fiscal general de la República Johel Zelaya fue suspendido de su cargo como parte del proceso para ser sometido a un juicio político.

Pese a esta acción el MP garantizó la normal operación de la institución.

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado del MP:

Ante los acontecimientos recientes relacionados con el proceso de juicio político al Fiscal General de la República, el Ministerio Público comunica a la ciudadanía lo siguiente:

1.- Continuidad institucional garantizada. En estricto apego a la Constitución de la República y las leyes vigentes, el Fiscal General Adjunto Marcio Cabañas Cadillo, asume la dirección de la institución, garantizando la continuidad administrativa y operativa del

Ministerio Público sin dilaciones del mando y la estabilidad institucional.

2.- Funcionamiento normal de todas las dependencias. Todas las fiscalías especiales, regionales, direcciones y agencias de investigación continúan desarrollando sus funciones con total normalidad, sin interrupciones en sus labores.

3.- Compromiso con la justicia y el Estado de derecho. El Ministerio Público reafirma su compromiso indeclinable de actuar conforme a la ley, promoviendo la persecución penal objetiva y la defensa de los intereses de la sociedad hondureña. Sin ceder ni un solo espacio en la lucha contra el delito y la persecución penal desarrollándose con objetividad, independencia y estricto apego a la ley.

4.- Servicio permanente al pueblo hondureño. Cada una de las acciones institucionales se mantiene orientada a garantizar el acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos de la población, tal como lo mandata la Constitución y el marco legal del país, actuando con firmeza en defensa del interés público.

El Ministerio Público reitera su responsabilidad de continuar trabajando con solidez, transparencia y profesionalismo en favor del pueblo hondureño. (RO)