Ministerio Público anuncia incorporación de 60 nuevos fiscales a nivel nacional

Tegucigalpa- El Ministerio Público (MP), a través de comunicación oficial dio a conocer que se encuentra en la fase final del proceso de incorporación de sesenta nuevos fiscales, profesionales del derecho seleccionados bajo estricto rigor ético y técnico.

Según el comunicado oficial, los nuevos funcionarios cumplen con todos los estándares establecidos y vendrán a fortalecer las labores de investigación y a reforzar las distintas fiscalías en todo el país, como parte de una estrategia de consolidación institucional.

Inducción inicia el 2 de marzo de 2026

Como parte de esta etapa final, el proceso contempla una inducción que dará inicio el próximo 2 de marzo de 2026, paso previo a su plena integración. Con ello, la institución busca garantizar que los profesionales seleccionados asuman sus funciones con la preparación técnica y ética que exige el ente acusador del Estado.

Las autoridades señalaron que esta fase se desarrolla conforme a la planificación institucional y representa un avance significativo en la consolidación de recurso humano especializado, asegurando una incorporación responsable y alineada con la misión constitucional del Ministerio Público.

Fortalecimiento histórico

La institución impulsa esta incorporación como una medida orientada a robustecer las fiscalías y responder con mayor eficacia a las demandas de justicia del pueblo hondureño.

Con esta acción, el Ministerio Público busca mejorar la capacidad investigativa y reducir la mora en los procesos, en un contexto marcado por altos niveles de criminalidad y exigencia ciudadana de resultados concretos en materia de justicia.LB