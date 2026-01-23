Minéapolis declara una «huelga general» en protesta contra las redadas a inmigrantes

Washington – Líderes cívicos y sindicatos organizaron este viernes en Minéapolis una jornada de protestas masivas contra la intensificación de la política migratoria de la Administración del presidente Donald Trump, que ha centrado sus redadas en esta «ciudad santuario», en la que hay una protección especial para los inmigrantes indocumentados.

Los organizadores piden un «apagón económico»: no trabajar, no ir a la escuela y no realizar compras en una jornada a la que han llamado ‘Day of Truth & Freedom’ (Día de la Verdad y la Libertad).

Se prevé que cientos de negocios cierren y que haya una manifestación en respuesta al despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a las acciones contra inmigrantes.

«Es hora de suspender el orden habitual de los negocios para exigir el cese inmediato de las acciones del ICE en (Minesota), que se rindan cuentas por parte de los agentes federales que han causado pérdidas de vidas y abusos a los residentes de Minesota (donde se encuentra Mineápolis), y que el Congreso intervenga de inmediato», aseguran los organizadores.

La tensión en el estado de Minesota y las protestas han aumentado en las últimos semanas tras la muerte de Renee Good, la mujer de 37 años y madre de tres hijos, que recibió los disparos de un agente del ICE cuando iba en su vehículo el pasado 7 de enero.

Además, la detención de varios menores, entre ellos un niño de cinco años que permanece retenido con su padre en un Centro de Detención en San Antonio, Texas, ha aumentado la indignación de muchos ciudadanos que se sienten indefensos ante las actuaciones del ICE.

En medio de ese clima de tensión, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, visitó la ciudad este jueves y se reunió con agentes del ICE en un gesto de apoyo y respaldo a las políticas migratorias que lleva a cabo su Gobierno.

Las redadas a gran escala en Minesota fueron ordenadas por el Gobierno Trump a principios de enero, cuando el documental de un youtuber conservador puso de nuevo en el foco los casos de fondos federales malversados por guarderías operadas por miembros de la comunidad somalí, a la que el propio presidente ha descalificado repetidamente. JS