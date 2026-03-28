MIN relanza Copán Virtual, una experiencia inmersiva al mundo maya

Tegucigalpa – El Museo para la Identidad Nacional (MIN), relanzó este día Copán Virtual, una experiencia tecnológica pionera en América Latina que permite explorar la civilización maya a través de herramientas digitales, reafirmando su compromiso con el acceso al patrimonio cultural.

La nueva versión incorpora estándares tecnológicos actuales, con mejoras en resolución, interfaces y accesibilidad, manteniendo su propósito central: ampliar el alcance del patrimonio hacia comunidades educativas, familias con limitaciones de movilidad y la diáspora hondureña, dijo a Proceso Digital Thierry de Pierrefeu, presidente de la Fundación Hondureña para la Identidad Nacional.

Nuevamente los visitantes del MIN podrán visitar Copán Ruinas, desde la comodidad de unas butacas y con la tecnología más avanzada, apuntó.

Los visitantes del MIN serán transportados al mundo maya sin salir de Tegucigalpa, exclamó.

Somos productos de la evolución de la cultura y reencontrarnos con quienes fuimos nos permitirá saber a dónde vamos, por lo que esta sala es una herramienta de orgullo nacional, enfatizó.

Historia y cultura

El proyecto fue desarrollado originalmente en 2006 gracias a la cooperación del pueblo y Gobierno de Japón, en el marco de la apertura del MIN. Desde su origen, Copán Virtual marcó un punto de inflexión al integrar tecnología y museografía para acercar el patrimonio a públicos que no podían acceder físicamente al sitio arqueológico de Copán.

El Embajador del Japón en Honduras Nakai Kazuhiro, señaló a Proceso Digital que es un día de alegría y para su país es muy importante apoyar la historia y cultura de Honduras a través de este proyecto.

Lamentablemente la sala permaneció cerrada temporalmente por aspectos técnicos, pero hoy estoy alegre de participar en esta reapertura, acotó.

Se trata de una experiencia de historia y cultura y para nosotros es importante promocionar Honduras en Japón, agregó.

La cooperación japonesa fue reconocida como un factor determinante en el desarrollo y continuidad del proyecto. Desde su concepción, el apoyo de Japón ha estado orientado no solo a la transferencia tecnológica, sino a fortalecer el acceso a la cultura como bien público y herramienta de cohesión social.

Copán, uno de los principales centros de la civilización maya, es considerado un referente del patrimonio cultural de Honduras y de la región mesoamericana. A través de esta plataforma, el MIN busca ampliar su alcance y fortalecer su rol como institución dedicada a la memoria, la educación y la construcción de ciudadanía.

El relanzamiento de Copán Virtual forma parte de la agenda del XX aniversario del MIN, que incorpora la innovación tecnológica como eje para proyectar el patrimonio nacional hacia nuevas audiencias.

Disponible al público

De su lado, Marjorie Cerrato, explicó que Copán Virtual parte del paquete de experiencias que ofrece el MIN a los visitantes.

En ese orden, recordó que la entrada al público es gratis los días domingos. De martes a jueves se solicita una ofrenda de 75 lempiras, pero para los estudiantes y docentes del sector público y privado el acceso es libre de forma permanente.

La sala Copán Virtual ofrece la visita a Copán Ruinas en diferentes horarios, por lo que, durante la visita al MIN también tendrán la oportunidad de apreciar todas las exposiciones de artes con las que se cuenta, zanjó.

Finalmente, invitó a todos los hondureños a sumergirse no solo en el mundo maya sino en la historia de Honduras en una visita al MIN en el centro de Tegucigalpa. (RO)