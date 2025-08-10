Millonarias pérdidas deja incendio en bodega en Mercado Zonal Belén

Tegucigalpa – Millonarias pérdidas deja un incendio en una bodega en el Mercado Zonal Belén.

Así lo informó el Cuerpo de Bombero de Honduras al tiempo que destacó que hasta el momento solo se trata de daños materiales, no se reportan pérdidas de vida.

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades del Cuerpo de Bomberos, así como equipos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras.

El incendio estructural persistió por varias horas antes de ser controlado.

Hasta el momento no se maneja una causa oficial sobre este incendio, pero los dueños reportaron que el mismo dejó pérdidas millonarias.

En la bodega se almacenaban plátanos, papel y otros artículos de abarrotería.

Aunque se trataba de una sola bodega, la misma albergaba productos de varios puestos en dicho mercado, se conoció.

Después de la remoción de escombros un equipo técnico investigará las posibles causas de dicho incendio. (RO)