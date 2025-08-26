Militarizada Casa Presidencial ante llegada de socios de Koriun Inversiones

Tegucigalpa– Un fuerte despliegue policial y militar se instaló este martes en los alrededores de Casa Presidencial y del Centro Cívico Gubernamental, donde se han colocado retenes y barricadas que impiden el paso vehicular y peatonal.

La medida responde a la llegada de cientos de socios de Koriun Inversiones, quienes anunciaron una protesta para exigir la devolución de sus ahorros.

Los inversionistas, trasladados en varias unidades de transporte que ingresaron desde diferentes puntos del país, tienen previsto reunirse con representantes del gobierno. No obstante, han advertido que, si no reciben una respuesta favorable, intensificarán las manifestaciones en la capital.

Fuentes de seguridad confirmaron que el Anillo Periférico también fue militarizado, con el fin de controlar el ingreso de más buses que transportan a los afectados. La presencia policial busca evitar incidentes, en vista del creciente malestar de los socios de la cuestionada empresa.

Socios se aferran a la esperanza de devolución de sus ahorros

El caso de Koriun Inversiones ha estremecido a Honduras, dejando a más de 35 mil personas en la incertidumbre tras la intervención del Ministerio Público (MP), que el pasado 23 de abril allanó sus oficinas a nivel nacional y reveló que la empresa operaba bajo un esquema Ponzi.

Aunque las autoridades han prometido investigar y recuperar activos, el reclamo de los afectados sigue creciendo ante la falta de soluciones del gobierno. Mientras tanto, los socios insisten en que se les devuelvan sus aportes.LB