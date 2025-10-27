Militares de Estados Unidos entrenan en Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Tegucigalpa- Marines estadounidenses realizaron maniobras navales y anfibias en el mar Caribe.

En Panamá, soldados de Estados Unidos realizaron maniobras de supervivencia junto a la policía de ese país.

Según Washington, el objetivo es fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

La tensión regional aumenta con el refuerzo de la presencia naval de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela, mientras Maduro acusa a Washington de «inventar una guerra» en la región.

Mientras que, Venezuela denunció este domingo la colaboración de Trinidad y Tobago con Estados Unidos «para una guerra en todo el Caribe», región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un «cambio de régimen».

«El Gobierno de la primera ministra (trinitense), Kamla Persad-Bissessar, ha renunciado a la soberanía de Trinidad y Tobago para actuar como colonia militar subordinada a los intereses hegemónicos estadounidenses, convirtiendo su territorio en un portaviones de Estados Unidos para la guerra en todo el Caribe contra Venezuela, contra Colombia y contra toda Suramérica», afirmó la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. IR