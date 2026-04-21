Militares de 30 países planifican en Londres la reapertura de Ormuz tras la guerra

Londres – Representantes militares de más de 30 países participan desde este miércoles en una reunión de planificación de dos días en Londres para preparar la reapertura del estrecho de Ormuz tras la guerra, en el marco de una posible misión multinacional de carácter defensivo que estaría liderada por el Reino Unido y Francia.

El encuentro se celebra en el Cuartel General Conjunto Permanente británico en Northwood, al norte de la ciudad, y tiene como objetivo traducir el consenso político alcanzado la semana pasada en París en un plan militar detallado que garantice la libertad de navegación en esta vía estratégica, según un comunicado del Ministerio de Defensa británico.

El pasado viernes, medio centenar de Gobiernos y organismos respaldaron en la capital francesa la propuesta franco-británica de crear una misión «estrictamente defensiva» para proteger el tráfico marítimo en Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial.

Este miércoles también está previsto que venza el alto el fuego temporal declarado en la guerra que desde el 28 de febrero libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

Ambas partes, que supuestamente deben reanudar próximamente sus conversaciones, no han logrado hasta ahora ningún acuerdo para la libre circulación en el estrecho de Ormuz, vía clave para el comercio mundial que Teherán bloqueó en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí.

Según el comunicado, la cita en Londres se centrará en evaluar las capacidades militares disponibles, la estructura de mando y control y el eventual despliegue de fuerzas en la región, con vistas a activar la operación en cuanto las condiciones lo permitan.

El ministro británico de Defensa, John Healey, subrayó que el objetivo es avanzar en «un plan conjunto para salvaguardar la libertad de navegación y apoyar un alto el fuego duradero».

«El comercio internacional, la seguridad energética y la estabilidad de la economía global dependen de la libertad de navegación», afirmó, para señalar que con «una acción colectiva eficaz» se podrá contribuir a reabrir el estrecho.

El Reino Unido y Francia trabajan para implicar al mayor número posible de socios en la misión, sin que de momento se conozca la lista de participantes en la convocatoria militar en Northwood. EFE