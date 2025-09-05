Militar mata a hombre y deja dos heridos tras discusión en Comayagüela

Tegucigalpa- Un miembro activo de las Fuerzas Armadas, que se encontraba de libre, fue capturado por elementos policiales tras ser señalado como responsable de un violento ataque en la quinta avenida de Comayagüela, en las cercanías de uno de los mercados capitalinos.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche, cuando, según testigos, el militar inició una discusión bajo aparente efectos de drogas, insultando a varias personas y posteriormente atacándolas con un puñal. En el incidente, un ciudadano perdió la vida y dos más resultaron heridos.

Los heridos lograron escapar y recibieron atención por parte de paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, mientras que la víctima mortal fue trasladada a la morgue capitalina en calidad de desconocido para la respectiva autopsia.

Tras el crimen, el sospechoso abandonó la escena, pero minutos después fue localizado en el parque La Libertad, en la segunda avenida de Comayagüela, con manchas de sangre en su ropa.

En el momento de su captura, las autoridades encontraron dentro de su mochila un puñal que se presume fue utilizado en el ataque, además de documentos que lo identificaban como militar activo.

El detenido admitió que se encontraba de descanso y fue remitido de inmediato a la Fiscalía de turno para el proceso legal correspondiente.

Este día será puesto a las órdenes de los juzgados capitalinos en la audiencia de imputados. IR