Militantes de Libre realizan asamblea para buscar sustituto de Isis Cuéllar como coordinadora en Copán

Tegucigalpa– Los militantes del partido Libertad y Refundación (Libre), realizaron una asamblea para buscar sustituto de Isis Cuéllar como coordinadora en Copán.

Según los militantes de Libre, esta fue la primera reunión que realizaron para buscar las mejores opciones que tienen para su sustitución.

Se indicó que la acción la han tomado ellos como militantes del partido y ante la suspensión que hizo la coordinación general de Libre.

Hasta el momento se informó que no hay una persona definida para sustituir a la diputada Cuéllar, pero hay varios candidatos.

El Partido Libertad y Refundación (Libre), decidió suspender de sus cargos a la diputada Isis Cuéllar tras el escándalo del “cheque video”, informó esta tarde la candidata a designada presidencial Angélica Álvarez.

Los militantes indicaron que en los próximos días realizarán una nueva asamblea para definir a la nueva coordinadora o coordinador por ese departamento. IR