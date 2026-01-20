Militantes de Libre protestan y se enfrentan a la Policía frente al CNE

Tegucigalpa – Los militantes de Libertad y Refundación (Libre), continúan con la exigencia del ‘voto por voto’ en el nivel Municipal del Distrito Central por lo que se concentran en las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el sector de San Felipe de la capital.

– La Policía tuvo que poner orden porque los manifestantes se tornaron violentos.

– Los manifestantes agredieron a Rolando Contreras -hermano del edil de SPS- cuando éste salía de las instalaciones del CNE de reclamar su credencial como diputado de Cortés.

Los miembros de Libre principalmente empleados de la alcaldía se han apostado en los alrededores del ente electoral exigiendo un conteo voto por voto.

Los manifestantes señalan que ellos solo piden que se realice un conteo voto por voto, pero que las autoridades le han negado esa exigencia.

“Nosotros no nos vamos de la alcaldía hasta que cuenten voto por voto, solo muertos nos van a sacar, si se incendia la capital es por la ineficiencia de las autoridades”, amenazaron.

Las autoridades del CNE procedieron a cerrar las instalaciones para resguardar la vida de las personas allí presentes. Los miembros de los colectivos se enfrentaron con agentes de la Policía Nacional.

En ese sector de la capital, este día se realiza la entrega de credenciales a los candidatos electos en las 298 alcaldías.

En esa vía, las autoridades policiales resguardan la zona y no permiten que los manifestantes se acerquen hasta la parte frontal de las instalaciones del ente electoral. IR