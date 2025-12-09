Militantes de Libre desatan campaña de odio contra empleados en oficinas de Migración

Tegucigalpa – Una campaña de descrédito y acoso se ha desatado en las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), donde algunos jefes de departamento han colocado mensajes intimidatorios y de odio contra el resto de personal que no se identifica plenamente con el derrotado partido Libertad y Refundación (Libre).

En los mensajes intimidatorios y a la vez acusatorios colocados por los jefes de unidades y departamentos en las paredes de las diversas oficinas se colocaron consignas como “solo regalando marihuana pueden obtener el voto sucios”.

En otro mensaje colocado a la entrada de una oficina se puede leer “fraudlentos, cerdos cochinos” y para rematar otro que carga con los nacionalistas al escribir “de que se alegran narcos cachucerdos”.

Los mensajes están visibles en todas las oficinas de Migración y forma parte de la campaña de Libre de rechazar los resultados de las elecciones del pasado 30 de noviembre donde quedaron en tercer lugar, con su candidata presidencial Rixi Moncada siendo doblada en votos por los dos candidatos Salvador Nasralla del partido Liberal y Nasry Asfura del partido Nacional.

Los militantes de Libre han desencadenado una ola de persecución contra los empleados públicos que consideran no son afines a ellos, hostigándolos en sus centros de trabajo. (PD).