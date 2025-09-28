Militantes de Libre aportan L 10 mil mensuales para campaña de Rixi, asegura diputado oficialista

Tegucigalpa – El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, aseguró que cada militante del partido gobernante aporta 10 mil lempiras por lo que no se están utilizando fondos públicos para financiar la campaña política de la candidata a la presidencia, Rixi Moncada.

Portillo dijo que los fondos con que Libre realiza los mítines políticos son de este instituto político, “no hay fondos de gobierno, son fondos que hacemos los aportantes, todos los que estamos en la militancia de Libre hacemos un aporte, incluso los diputados actuales estamos haciendo un aporte de 10 mil lempiras mensuales para que el partido pueda tener la capacidad de hacer este tipo de eventos”, defendió.

El uso de recursos del Estado en las concentraciones de Moncada ha sido denunciado en varios ocasiones, para el caso, en la concentración realizada previo al inicio oficial de la campaña política, los medios locales que cubrieron el evento denunciaron cómo las cuadrillas de trabajadores y camiones de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) instalaron el escenario que sirvió de marco a la concentración.

Sin embargo, el diputado oficialista manifestó que el costo de las banderas y afiches son asumidos por candidatos y aportantes y que el partido “solo nos colabora en el montaje del evento que es en este caso, escenario y demás”. VC