Militancia de Libre se redujo a los empleados públicos, señala diputado

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Jhosy Toscano señaló que la militancia del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) se redujo a los empleados públicos.

“Esa es la única militancia que les quedó después del 1.7 millones de votos que los hondureños le dimos a Libre”, indicó el parlamentario que destaca la aceptación que mantiene el candidato presidencial del liberalismo, Salvador Nasralla.

Toscano dijo que las manifestaciones a favor de Nasralla se reflejan en las encuestas de preferencia presidencial.

“Recordemos que las manifestaciones que hoy el pueblo ha hecho en los diferentes sectores son en contra de este gobierno. Este gobierno no tiene credibilidad, ni aceptación entre el pueblo hondureños”, indicó. VC