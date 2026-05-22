Miley Cyrus recibe una estrella en Hollywood que «representa la inmortalidad»

Los Ángeles (EE.UU.).– La estrella del pop Miley Cyrus recibió este viernes una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood que «representa la inmortalidad» de su legado, en una ceremonia en la que estuvo acompañada por la actriz Anya Taylor-Joy y la reputada diseñadora de moda Donatella Versace.

«Mi padre solía decir que un rascacielos comienza con un martillo neumático. ¡Y lo mismo ocurre con una estrella en el Paseo de la Fama!», celebró la estrella estadounidense durante un discurso de aceptación de la estrella número 2.845, que fue colocada frente a la sede angelina de la popular cadena de museos de cera Madame Tussauds, una de las calles más concurridas de Los Ángeles.

Cyrus recordó una de las canciones de su repertorio titulada ‘Walk of Fame’, que precisamente honra este famoso boulevar, y cuyo cierre termina con el mantra, «vivirás para siempre».

«Aunque me encanta la letra, el hecho de que no lo haré (ser inmortal) es lo que crea la urgencia que enciende mi corazón. Mi vida, mi arte y mi deseo de derribar los muros de cualquier caja en la que nos hayan engañado haciéndonos creer que existe», agregó.

Durante el evento, tanto la actriz criada en Buenos Aires como la célebre diseñadora y una de las mejores amigas de la familia Cyrus ensalzaron su capacidad para «hacer lo que sea que se quiera, sin pedir permiso a nadie».

«No solo celebramos una carrera, celebramos a una mujer que le enseñó a toda una generación a apropiarse de sus propias historia», dijo Taylor-Joy.

Nominada tres veces al Globo de Oro en los apartados musicales, Cyrus «es una aclamada compositora con numerosos sencillos y álbumes certificados platino y diamante», indicó la Cámara de Comercio de Hollywood en un escrito que ensalzó la figura de la que una vez encarnó a la súperestrella del pop-rock Hannah Montana en la serie de Disney que definió a toda una generación en los años 2000.

Veinte años después de su debut en ‘Hannah Montana’, la artista de 33 años «ha transformado continuamente la música pop, moviéndose con fluidez entre géneros como el pop, el rock, el country, el soul y el alternativo, consolidándose como un verdadero camaleón musical», indicó el organismo.

Cyrus ganó su primer Grammy en 2024 a Grabación del Año y Mejor Interpretación Pop Solista por ‘Flowers’, el sencillo más vendido alrededor del mundo en 2023.

Tanto el álbum ‘Something Beautiful’, como el exitoso ‘Endless Summer Vacation’ «reflejan una carrera definida no por épocas, sino por la evolución, lo que consolida a Miley Cyrus como una voz perdurable e influyente en la historia de la música», agregó el escrito.

Más allá de la música, Cyrus es además la fundadora de la Happy Hippie Foundation, que apoya a jóvenes LGBTQ+; además de la Miley Cyrus Foundation, dedicada a apoyar a las madres en toda su diversidad. EFE/ir