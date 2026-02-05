Miles de postulantes participan en la Feria de Oportunidades de la CCIC con más de 2,500 plazas disponibles

San Pedro Sula, – Con una gran afluencia de postulantes, este jueves se desarrolla en Expocentro, San Pedro Sula, la Feria de Oportunidades, organizada por la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), consolidándose como uno de los eventos de empleo más importantes del país.

Desde tempranas horas de la mañana, centenares de personas llegaron en busca de una oportunidad laboral, en una jornada que reúne a más de 160 empresas, las cuales en conjunto ofrecen más de 2,500 plazas de trabajo en distintos sectores de la economía.

Alison Mejía fue una de las jóvenes que llegó desde las 4:30 de la mañana en busca de su primera oportunidad laboral y logró aplicar a siete empresas. “Espero tener una oportunidad en el área de servicio al cliente; ha sido una experiencia magnífica”, expresó Mejía.

La actividad fue inaugurada por el presidente de la CCIC, Karim Qubain, junto a miembros de la Junta Directiva y asesores de la institución con el acompañamiento de autoridades de Gobierno: Juan Carlos García, ministro de la Presidencia, y Fernando Puerto, ministro de Trabajo, quienes destacaron la importancia del trabajo conjunto con el sector empresarial para seguir generando oportunidades de empleo en el país.

Durante su intervención, el presidente de la CCIC subrayó el compromiso del sector privado con el desarrollo de Honduras.

“Hoy, desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la casa de los empresarios, reafirmamos algo que es parte de nuestra esencia: ser un puente real entre el talento humano y el sector productivo del país. Esta Feria de Oportunidades no es solo un evento; es el resultado de un esfuerzo articulado que demuestra que el sector empresarial sigue apostando por Honduras y por su gente”, expresó Qubain.

El líder empresarial destacó que la mayoría de las vacantes corresponden a oportunidades permanentes, reflejando confianza y una visión de largo plazo por parte de las empresas participantes.

“En esta jornada contamos con la participación de más de 160 empresas, que están poniendo a disposición más de 2,500 plazas de empleo, en su mayoría oportunidades permanentes. Detrás de cada plaza hay una empresa que cree, que invierte y que busca fortalecer su equipo, y detrás de cada currículum hay una persona con talento, sueños y ganas de salir adelante”, añadió.

Qubain también resaltó el rol de la CCIC como articulador entre el sector productivo y la población que busca empleo formal.

“Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés no solo conectamos empresas con personas; impulsamos oportunidades reales de empleo formal. Nuestro rol ha sido organizar, coordinar y facilitar este espacio, asegurando una logística ordenada, condiciones adecuadas y un entorno digno tanto para las empresas como para quienes buscan empleo”, señaló.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, felicitó a la CCIC por la organización del evento y destacó el dinamismo del sector empresarial. “Quiero felicitar a la CCIC y a todo el empresariado de Cortés por esta iniciativa. Como Gobierno, nuestro trabajo es facilitar la inversión y establecer reglas claras para que los empresarios sigan brindando oportunidades al pueblo hondureño. Vamos a trabajar juntos para mejorar la calidad de vida de la población”, indicó.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Fernando Puerto, destacó que esta feria de empleo refleja a un sector empresarial comprometido y a una población joven con deseos de salir adelante. “Agradecemos a cada empresa participante por su compromiso con la generación de empleo formal y por contribuir al desarrollo social de la nación. Como Gobierno, lo reconocemos y lo valoramos”, expresó.

La feria está abierta hasta las 4:00 pm a todas las personas interesadas en aplicar a una plaza laboral, quienes deben presentar su currículum vitae y copia de su documento de identidad. Los sectores con mayor oferta incluyen comercio, servicios, logística, ventas, así como áreas técnicas y operativas, entre otros.

La ¨Feria de Oportunidades¨ reafirma el esfuerzo conjunto entre la empresa privada y el Gobierno para dinamizar la economía y abrir más puertas al empleo formal en Honduras. IR