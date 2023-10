Miles de personas bailan al son de la salsa con «Sesiones desde la Loma» en Puerto Rico

San Juan – Miles de personas bailaron este domingo al son de la salsa interpretada por destacados músicos puertorriqueños de este género en «Sesiones desde la Loma El Evento 2», en el Parque Agroturístico de Dorado, en el norte de Puerto Rico, organizado por el salsero Norberto Vélez.

«Tenemos un espectáculo de altura desde intérpretes de la nueva generación de la salsa, del calibre de Bobby Valentin. Tenemos a Luis Enrique, yo creo que la gente va a pasar un día fenomenal», aseguró a EFE Vélez, indicando que el éxito de este proyecto radica en la «excelencia» de los artistas que se presentan.

«Creo que los números se van a seguir multiplicando», aseveró el músico que inició el proyecto musical Sesiones desde la Loma, transmitido por Youtube y superando las 200 millones de visualizaciones, tras la separación de la orquesta de salsa NG2 en 2020, después de 16 años de carrera, compuesta junto a Gerardo Rivas.

«Uno de los motivos por los que vengo es para conocer la isla que es la tercera vez, y Norberto le dio ese empujón que me gusta que son gente joven y tocan tan bien que me hacen saber que la salsa no va a morir nunca», resaltó Óscar García, que desde Perú asistió al evento con 19 compatriotas más.

Más de 70 años después de su nacimiento en Nueva York de la mano de músicos predominantemente puertorriqueños y cubanos, los nuevos exponentes de la salsa de Puerto Rico mantienen en lo más alto este género musical y así lo mostraron al público.

Como es el caso del salsero puertorriqueño David Rivera que subió al escenario acompañado de 15 músicos y que afirmó que esta iniciativa «es relevante porque le da la plaza a otros artistas nuevos».

A su juicio, Norberto Vélez «está cargando sobre su espalda el género de la salsa nuevo y es importante apoyarlo», afirmó el artista que se presentará en octubre y noviembre en Colombia y en enero en Chile.

Además de Rivera subieron a la tarima los salseros Luis Enrique, Bobby Valentin, Johnny Rivera, Ronald Borjas, Willito Otero, Carlos García, Christian Alicea y Carlos Nevárez que hicieron bailar a los asistentes.

Asimismo, hubo presencia femenina en el evento con Michelle Brava, Lorna Marcano, Karla Marie, Kayvan Vega y Zayra Pola.

Brava comentó antes de salir a cantar su tema «Que tú estés» y su versión de salsa de la canción de «Para siempre», de Kany García, que espera «que las chicas sigan echando para adelante, que sigan atreviéndose y a la misma vez que el público siga abriendo las puertas».

La salsa forma parte de la cultura puertorriqueña con destacados artistas de este género como Ismael Rivera, Héctor Lavoe o Willie Colón. EFE

