“Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”, señala Bukele al ministro de Seguridad

Tegucigalpa- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele reaccionó este domingo a las declaraciones vertidas por el secretario de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, tras referirse al modelo de seguridad implementado en el país vecino.

“Me había mantenido al margen porque sé que muchos de mis hermanos hondureños esperan que el nuevo gobierno haga algo por la seguridad. Pero escuchar al nuevo Ministro de Seguridad defender -los derechos humanos de los criminales-, es triste, de verdad”, escribió el mandatario salvadoreño en X.

Agregó “Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas”.

El presidente Nasry Asfura designó al general en condición de retiro, Gerson Velasquez como el nuevo secretario de Seguridad en su primera intervención indicó que tiene cuatro ejes para recuperar la seguridad del país y que el estado de excepción no sería implementado.

Bukele fue el único presidente centroamericano que no felicitó al gobernante hondureño tras ser certificado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como el ganador de las pasadas elecciones presidenciales del 30 de noviembre del 2025 y mantiene una distancia diplomática. IR