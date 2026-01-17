Miles de groenlandeses y daneses claman contra las amenazas de Trump

Copenhague/Nuuk – Miles de personas salieron a las calles este sábado en Dinamarca y en el territorio autónomo de Groenlandia para protestar contra las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de hacerse con esa isla ártica.

Trump reaccionó con el anuncio de aranceles a Dinamarca y los otros siete países europeos que han enviado pequeños contingentes de tropas a Groenlandia para una misión de reconocimiento sobre cómo mejorar de la seguridad de la isla y la futura realización de maniobras militares.

Nuuk y Copenhague acogieron las manifestaciones más concurridas, pero en varias ciudades danesas y en otras localidades groenlandesas hubo también movilizaciones importantes.

El presidente autonómico de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, fue recibido al inicio de la protesta en Nukk con aplausos y el grito «Kalaallit Nunaat, Kalaallit pigaat» (Groenlandia pertenece a los groenlandeses), en una muestra de la unidad que la retórica belicista de Trump está generando entre la población y los partidos políticos groenlandeses.

Tras la llegada de Nielsen, se procedió a la lectura de un poema y a un minuto de silencio, seguido del himno nacional.

«Nosotros decidimos nuestro futuro», dijo Nielsen, que encabeza un Gobierno de coalición que agrupa a tres cuartas partes del Parlamento autonómico.

Entre las pancartas que llevaban los manifestantes abundaban las que incluían la frase que se ha convertido en el lema de la resistencia groenlandesa: «Groenlandia no está a la venta».

Pero también hubo carteles con mensajes como «Yankees, go home» («yanquis fuera») o «Nosotros decidimos nuestro futuro».

Las protestas contra los ataques de Trump también se realizaron este sábado en otras localidades de Groenlandia -que tiene algo menos de 57.000 habitantes-, como Qaqortoq, Aasiaat, Sisimiut e Ilulissat.

Más de 15.000 personas en Copenhague

A miles de kilómetros de Nuuk, más de 15.000 personas abarrotaron la plaza del Ayuntamiento de Copenhague, ondeando banderas groenlandesas y danesas, mientras la gente coreaba que la isla ártica no está en venta y reclamaba el derecho de sus habitantes a decidir su futuro.

«No se puede comprar a la gente, no se puede cambiar el mapa del mundo según los deseos de los poderosos», dijo la alcaldesa de Copenhague, Sisse Marie Welling.

La diputada autonómica groenlandesa Pipaluk Lynge resaltó, por su parte, que «no es sólo Groenlandia, sino todo el orden mundial lo que está en juego».

«Ha habido una campaña de guerra psicológica contra los groenlandeses. La gente tiene ataques de ansiedad, pesadillas, le cuesta dormir. Me emociono cada vez que tengo que contarlo, porque es tan aterrador constatar que aquellos en quienes hemos confiado son quienes ahora nos traicionan y nos amenazan», explicó a EFE Julie Rademacher, portavoz de Uagut, una organización creada este año para «dar voz» a los cerca de 17.000 groenlandeses que residen en Dinamarca.

Tim Whyte, secretario general de la oenegé danesa Ayuda en Acción, otra de los promotores de la manifestación de Copenhague, reconocía sentirse abrumado por las amenazas de Trump, en parte porque aunque nació y creció en Dinamarca, tiene también origen y nacionalidad estadounidenses.

«Siento que me han robado a mi país», dijo a EFE en alusión a Estados Unidos, al tiempo que calificaba de «locura» la evolución durante el mandato de Trump y lamentaba que ese país «haya sido secuestrado por un demente».

Whyte destacó no obstante que las ideas de Trump sobre Groenlandia no representan las de la mayoría de estadounidenses: tres de cada cuatro se opone a la adquisición de la isla, según un sondeo reciente.

La manifestación en Copenhague finalizó delante de la Embajada de Estados Unidos, donde se repitieron las consignas de que Groenlandia no está a la venta, mientras en Aarhus, Odense y Aalborg, entre otras ciudades danesas, también hubo movilizaciones importantes.

Trump amenaza con aranceles

Coincidiendo con las movilizaciones en Groenlandia y en Dinamarca, Trump anunció que impondrá un arancel del 10 % a partir del primero de febrero a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a la isla como medida de presión para que apoyen sus planes de anexión.

En un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump indicó que subirá los aranceles hasta un 25 % en junio y que se mantendrán en vigor hasta que se cierre un acuerdo «para la compra total y plena de Groenlandia» por parte de Washington.

En concreto, el mandatario amenazó con gravar las importaciones de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia, quienes se han opuesto a su deseo de tomar la isla y han enviado tropas para reforzar la presencia militar en el territorio ante las amenazas de Washington.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó desde Asunción, donde acudió a la firma del acuerdo comercial en el Mercosur, que coordina una «respuesta conjunta» de los Veintisiete frente a los aranceles. EFE

(vc)