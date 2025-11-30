Miles de cariocas enloquecen al recibir al campeón Flamengo en Río de Janeiro

Río de Janeiro – Flamengo tuvo este domingo un multitudinario recibimiento de su hinchada, con la que el equipo más popular de Brasil comenzó los festejos en casa después de obtener el título de la Copa Libertadores conquistado la víspera en el Monumental de Lima al derrotar por 0-1 al también brasileño Palmeiras.

Desde la madrugada comenzaron a llegar al punto de partida, en pleno centro de la ciudad, los primeros seguidores que buscaban asegurar la mejor posición cerca del ‘trio eléctrico’, el inmenso camión musical adaptado para desfiles, que transportó al equipo por los 850 metros de recorrido en la avenida Presidente Vargas, una de las más importantes de la ciudad.

Otros buscaban quedar en primera fila al lado de la avenida, y los que no lo lograron, buscaron las alturas para tener una mejor vista: techos de quioscos, las marquesinas de las ventanas, e incluso algunos se subieron a edificios en construcción y postes, pese a las advertencias infructuosas de las autoridades sobre los peligros.

La fiesta era como en los desfiles del carnaval, con batuque, mucha cerveza y baile, pero también con fuertes medidas de seguridad, como controles de metales, drogas y fuegos artificiales a lo largo de la vía.

Luego de tres horas de espera -la llegada estaba prevista para las 9:30 hora local, los jugadores aterrizaron a las 10:00 (13:00 GMT) y el equipo técnico un poco después en otro avión-, pero comieron algo en el aeropuerto internacional de Galeão Tom Jobim y partieron en dos autobuses hacia el punto de encuentro.

A la salida, algunos jugadores se asomaron por los aireadores del techo para saludar al grupo de hinchas que los esperaban en el terminal aéreo.

Una explosión de éxtasis

Escoltados por algunos vehículos de seguridad y por una caravana de decenas de motos conducidas por flamenguistas, los jugadores llegaron, media hora después (¡por fin!), a su destino, donde miles de aficionados que esperaban al Flu en el centro de la ciudad explotaron de éxtasis y felicidad al ver a su equipo, el primer conjunto brasileño en levantar cuatro veces la Copa Libertadores.

Banderas y mensajes exaltando al ‘Tetra’ se multiplicaban a lo largo de la ruta, mientras Pedro, el colombiano Jorge Carrascal, Giorgino, Danilo -autor del gol de la victoria del Flu-, el ecuatoriano Gonzalo Plata, Bruno Henrique y el técnico Filipe Luiz estaban entre los más animados durante el desfile.

El delantero Pedro, que no pudo jugar la final por una lesión pero fue fundamental para que el Mengão llegara a la victoria, fue el primero en hablar: «Es un honor estar aquí con nuestra hinchada», dijo emocionado, antes de empezar a cantar el himno del club, que de inmediato corearon junto con él los aficionados.

Luego se fueron encariñando con el micrófono otros miembros del equipo que entonaron cánticos y coros para animar a sus seguidores, entre los cuales el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, quien fue el mejor jugador del torneo continental y uno de los más esperados por el público en el festejo.

Niños, ancianos, jóvenes, gente de todas las edades soportaron sin queja alguna el fuerte sol del mediodía bajo el infinito manto azul que suele verse en Río.

Fueron dos horas más de alegría y éxtasis, con gritos, aplausos, cánticos, agradecimientos y elogios de una multitud para sus héroes en una vía vestida de rojo y negro de principio a fin.

Antes del mediodía, la alcaldía municipal calculaba unos 220.000 aficionados. Aunque aún no se conocen las últimas cifras oficiales, se estima que unos 500.000 hinchas participaron del festejo.

Cuatro años después, Flamengo -campeón de la Libertadores en 1981 con la gloriosa generación de Zico, en 2019 y en 2022- volvió a saborear las mieles del triunfo continental, que el próximo miércoles puede reforzar si gana anticipadamente el título del Campeonato Brasileño, si vence a Ceará. JS