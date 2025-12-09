Milei llega a Oslo para aguardar a la líder opositora de Venezuela María Corina Machado

Oslo – El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este martes a Oslo, donde aguarda, junto a otros mandatarios latinoamericanos y familiares la eventual llegada de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para recibir en persona el premio Nobel de la Paz.

El mandatario argentino llegó al fuertemente custodiado Grand Hotel en el centro de Oslo poco antes de las 18.00 hora local (17.00 GMT) en un coche oficial escoltado por vehículos de la Policía, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El presidente argentino fue recibido con gritos de «Viva la libertad, carajo» por algunos de sus simpatizantes apostados detrás de las vallas levantadas por la Policía noruega en la entrada del hotel.

Milei entró rápidamente al hotel, pero antes saludó a los curiosos y a la prensa con la mano levantada.

El presidente de Argentina viajó a Oslo para acompañar a Machado en la ceremonia de entrega del premio Nobel, si bien la dirigente opositora venezolana aún no ha logrado llegar a la capital noruega.

Ante las dificultades de la líder opositora para viajar a Oslo, este martes tuvo que ser cancelada la tradicional rueda de prensa previa a la ceremonia.

Junto a Milei se encuentra en el mismo hotel el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien ya lleva desde el lunes en Oslo y se ha reunido con familiares de Machado.

Asimismo, se espera la llegada del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y para el miércoles la de su homólogo paraguayo, Santiago Peña.

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, candidato en las elecciones presidenciales del año pasado y exiliado en España desde septiembre de 2024, viajó también este martes a Oslo. JS