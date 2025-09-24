Milei arremete contra la ONU ante la Asamblea General: «Un gobierno de burócratas»

Naciones Unidas – El presidente de Argentina, Javier Milei, apuntó este miércoles contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su intervención ante la Asamblea General de dicho organismo y la acusó de haberse convertido en un «gobierno supranacional de burócratas internacionales».

«El exitoso modelo de Naciones Unidas que hablaba de la necesidad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los estados-nación se vio reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales».

El mandatario consideró además que la ONU busca «imponer a los ciudadanos del mundo un modo de vivir determinado», y añadió: «Así es como pasamos de una organización que pretendía mediar la paz entre pares a una organización que pretende decidir no solo qué debe hacer cada estado o nación, sino también cada uno de los individuos en las distintas latitudes del planeta».

Si bien reconoció que «existen problemas globales que requieren del diálogo y la cooperación internacional para ser resueltos», subrayó que hay «extralimitaciones que a menudo acompañan a las agendas nobles».

El líder ultraderechista acusó también a la ONU de haber adquirido con el paso del tiempo «funciones ajenas a su espíritu fundacional» y haber creado «capas sobre capas de organismos, agencias y programas hasta alcanzar una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas para los cuales fueron creadas».

«Así se engrosan las responsabilidades de la ONU, se engrosan los aportes recibidos por parte de las Naciones miembro y se redujeron los resultados palpables que esta organización tenía para ofrecerle al mundo», mencionó.

Por otra parte, denunció que «a diferencia de los primeros mandatarios nacionales, en las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema».

«Esta contradicción entre grandes objetivos y resultados magros ha generado una erosión del prestigio de esta casa», opinó.

Milei llamó a «volver a las bases» fundacionales del organismo, y agregó: «Creo que hablo por todos al decir que nos gustaría que la ONU lidere este cambio de paradigma, regresando a las bases que la han convertido en la gran organización que supo ser en el pasado».

Al final de su discurso, el mandatario sugirió cuatro principios en pos de avanzar en el cambio que considera necesario.

Pidió que la ONU se centre principalmente en la preservación de la paz y la seguridad internacional, hizo un llamado a que la intervención del organismo se reserve para cuestiones que excedan las capacidades de acción de los estados, y propuso auditorías internas para cerrar «programas ineficaces» y consolidar el financiamiento a los resultados.

Además solicitó que las normas de Naciones Unidas sean «simplificadas» para no obstaculizar el crecimiento económico de los países. EFE