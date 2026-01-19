Mil elementos del Ejército mantienen operaciones a inmediaciones del Congreso Nacional

Tegucigalpa – El capitán Mario Rivera, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, informó hoy que más de mil efectivos del Ejército se mantienen en una operación en el casco histórico de la capital hondureña.

La operación inició desde el fin de semana por instrucción del jefe del Estado Mayor Conjunto, Héctor Valerio, dijo.

De acuerdo a Rivera la operación tiene como objetivo disminuir la incidencia delictiva.

No obstante, los operativos se mantienen en todos los accesos y frente al Congreso Nacional.

En ese sentido, la población reaccionó sorprendida ante la enorme presencia de militares en las cercanías del Congreso hondureño.

Cabe señalar que adicionalmente el Congreso Nacional se encuentra resguardado por la Policía Nacional.

En medio de un clima de polarización este miércoles se debe elegir a un nuevo presidente de este Poder del Estado. (RO)