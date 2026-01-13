Mike Tomlin deja a Steelers tras 19 temporadas en las que nunca tuvo registro perdedor

Redacción Deportes – Mike Tomlin dejó este martes el cargo de entrenador en jefe de los Pittsburgh Steelers, luego de 19 temporadas en las que nunca tuvo registro perdedor, un récord histórico en la NFL.

«Durante nuestra reunión de hoy, el entrenador Tomlin me informó que decidió dejar su cargo como entrenador. Estoy sumamente agradecido con Mike por todo el arduo trabajo, la dedicación y el éxito que hemos compartido. Su historial de nunca tener una temporada perdedora en 19 años probablemente nunca se repetirá», afirmó Art Rooney II, propietario del equipo.

Con este acuerdo, en el que no fue despedido, el ‘coach’ de 53 años tendrá la opción de elegir si quiere tomarse un año sabático, entrenar en otro equipo o trabajar como analista de televisión, industria en la que tiene varias ofertas.

Tomlin tomó esta determinación luego de la derrota que sufrió su equipo el lunes pasado 6-30 ante los Houston Texans que los eliminó en la ronda de comodines de la Conferencia Americana (AFC) de los ‘playoffs’ de la NFL.

«Me resulta difícil expresar con palabras el respeto y aprecio que siento por el entrenador Tomlin. Guió a la franquicia a nuestro sexto campeonato en el Super Bowl XLIII, llegó a los ‘playoffs’ 13 veces en 19 años, incluyendo ocho títulos en la AFC Norte», agregó el dueño de los Steelers.

Mike Tomlin, quien llegó al equipo en el 2007, se va con un récord de 193 triunfos, 114 derrotas y dos empates en temporada regular; en ‘playoffs’ se va con marca de 8-12.

Los Steelers son el séptimo equipo que cambia a su entrenador luego de la finalización de esta campaña.

El primero fue Raheem Morris, quien dejó a los Atlanta Falcons el domingo anterior, luego de no clasificar a su equipo a postemporada.

El lunes Kevin Stefanski fue separado de los Cleveland Browns tras seis temporadas. Lo mismo que Pete Carroll, despedido de Las Vegas Raiders; y Jonathan Gannon, de los Arizona Cardinals; todos con campañas perdedoras.

El martes, John Harbaugh se unió a los desempleados, tras estar 18 años al frente de los Baltimore Ravens. Un día después Mike McDaniel fue el sexto, luego de no llevar a los Miami Dolphins a los ‘playoffs’. EFE