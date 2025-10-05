Miguel Herrera cita a Watson y Borges para los partidos contra Honduras y Nicaragua

San José – El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, ha incluido en su lista de convocados para los partidos de eliminatorias del Mundial de 2026 contra Honduras y Nicaragua al defensor Kendall Watson, ausente hace meses, y al creativo Celso Borges, quien había anunciado su retirada del equipo.

Costa Rica visitará el 9 de octubre a Honduras en San Pedro Sula, y el día 13 recibirá a Nicaragua en el Estadio Nacional de San José.

Waston, defensor del Saprissa, tenía varios meses sin ser convocado a la selección. Y Borges, del Alajuelense, optó por poner fin a su historia con la selección en 2024.

La selección de Costa Rica empató a domicilio 1-1 con Nicaragua y cedió en casa un 3-3 a Haití en las dos primeras jornadas de la última fase de las eliminatorias de la Concacaf.

Con 4 partidos por jugar, Honduras lidera el Grupo C con 4 puntos, seguido por Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

Solo el líder se clasificará al Mundial de forma directa. El segundo pasará a jugar una repesca intercontinental.

Los pupilos de ‘el Piojo’ Herrera se entrenarán entre el lunes y el martes. Y viajarán el miércoles a Honduras.

– Lista de convocados:

Porteros: Keylor Navas (Pumas-MEX), Esteban Alvarado (Saprissa) y Alexandre Lezcano (San Carlos).

Defensas: Juan Pablo Vargas (Millonarios-COL), Jeyland Mitchell (Sturm Graz-AUT), Julio Cascante (Austin-USA), Alexis Gamboa (Alajuelense), Francisco Calvo (Al-Ettifaq-KSA), Kendall Waston (Saprissa), Joseph Mora (Saprissa) y Carlos Mora (Craiova-ROU).

Volantes: Orlando Galo (Riga-LVA), Celso Borges (Alajuelense), Alejandro Bran (Alajuelense), Kenneth Vargas (Herediano), Josimar Alcócer (Westerlo-BEL), Creichel Pérez (Alajuelense), Haxzel Quirós (Herediano), Allan Cruz (Herediano), Aarón Murillo (Herediano) y Guillermo Villalobos (Alajuelense).

Delanteros: Andy Rojas (Red Bulls-USA), Manfred Ugalde (Spartak Moscú-RUS), Alonso Martínez (NY City-USA), Warren Madrigal (Saprissa) y Álvaro Zamora (Académico Viseu-POR). EFE