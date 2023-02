Miguel Almirón renueva tres años más con el Newcastle

Londres – El Newcastle United anunció este viernes la renovación del atacante paraguayo Miguel Almirón hasta 2027.

Almirón, de 29 años, ha disputado más de 150 partidos con las ‘Urracas’ y esta temporada ha anotado diez goles en la Premier League.

Su anterior contrato con el Newcastle vencía en 2024, y ahora el delantero paraguayo lo ha extendido hasta 2027.

“Estoy muy contento de haber firmado un nuevo contrato con el Newcastle. Me he sentido aquí como en casa desde el principio. Me he sentido muy acogido siempre y parte de la familia, así que estoy muy feliz de quedarme más tiempo”, dijo Almirón a los medios del club.

“He trabajado muy duro desde que llegué al Newcastle para mejorar mi nivel y estar donde estoy ahora mismo. Esto es una recompensa a todo el trabajo que he hecho”, añadió el delantero paraguayo, que esta temporada ganó el premio a mejor jugador del mes en octubre. EFE