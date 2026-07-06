Migrar no debe ser sinónimo de víctima de trata, mensaje de la Cancillería en mes de lucha contra este flagelo

Tegucigalpa – La Cancillería Hondureña señaló hoy que migrar no debe ser un sinónimo de convertirse en víctima de trata.

Lo anterior forma parte de una campaña de prevención en el marco del mes de Lucha contra la Trata de Personas.

“Instamos a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales, evitar rutas irregulares promovidas por redes de tráfico y acudir a nuestras representaciones consulares ante cualquier situación de riesgo o sospecha de explotación·, acotó la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.

La Cancillería exhortó a denunciar este delito a través del número de emergencia 911, del número +504-3399-4699 de la d Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas (CICESCT).

El delito de Trata de Personas consiste en facilitar, promover o ejecutar la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales.

Por lo anterior, en el año 2012 se aprobó en Honduras la Ley Contra la Trata de Personas bajo el decreto 59-2012 el que sanciona el delito con pena hasta con 22.5 años de reclusión, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y multa de ciento cincuenta a doscientos cincuenta salarios mínimos.

Las principales formas de trata reportadas en el país son la explotación sexual, pornografía infantil, reclutamiento criminal y adopciones irregulares. (RO)