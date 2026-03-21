Migrar de consumo de gasolina superior a regular, recomienda experto que advierte más aumentos

Tegucigalpa – Juan Carlos Rodríguez, experto en carburantes, recomendó hoy migrar de consumo de gasolina superior a regular ya que los aumentos a los combustibles en las siguientes semanas.

La primera medida de ahorro debe ser migrar el tipo de consumo ya que se trata de un ahorro de 14 lempiras por galón, acotó.

Adicionalmente recordó que el Gobierno está subsidiando el aumento al precio de la gasolina regular, no así a la superior.

Por onceava semana consecutiva los combustibles volverán a subir a partir del lunes 23 de marzo.

La gasolina súper aumenta 7.44 lempiras, es decir que su nuevo precio será de 120.68 por galón.

En tanto, la gasolina regular sube 4.98 lempiras, y el valor en bomba será de 106.35 por galón.

El diésel, que es el derivado del petróleo más usado en Honduras, sube 8.56 lempiras, llegando a un costo de 108.26 por galón.

En promedio una persona coloca 10 galones para rellenar el tanque lo que significa que al migrar de súper a regular se puede lograr un ahorro de 140 lempiras en cada visita a la gasolinera, señaló el experto.

A renglón seguido, advirtió que el aumento a los combustibles continuará por las siguientes semanas. (RO)