Migrantes venezolanos en Honduras piden una transición rápida y vuelos humanitarios

Tegucigalpa – Entre lágrimas y abrazos reaccionaron los migrantes venezolanos que se encuentran en tránsito en Honduras tras conocer la captura de Nicolás Maduro.

Los migrantes señalaron que la noticia les devuelve la esperanza de reencontrarse con sus familias y volver algún día a su país.

Una de las migrantes, quien salió de Venezuela hace seis años, expresó que la información la recibió de su hijo pasada la medianoche y desde entonces no ha dejado de comunicarse con él.

“Rompimos las cadenas, somos libres, qué era lo que deseábamos desde hace años”, dijo entre sollozos, mientras recordaba las fiestas lejos de su familia y la decisión de emigrar en busca de un mejor futuro para sus hijos.

“Algún día voy a volver a mi país, voy a abrazar a mi hijo, a mi familia. Nada como estar en tu tierra”, afirmó entre lágrimas.

Otro de los migrantes, de nombre Carlos y docente en su país, dijo que la alegría retorno a su corazón, tengo dos años de estar aquí en Siguatepeque, Honduras tras retornar desde Ciudad Juárez en México, no logré entrar a Estados Unidos, manifestó.

Sostuvo que espera que la transición sea rápida y que con ello los venezolanos podamos regresar al país.

Mientras que otra familia que se encuentra en los bajos de los puentes en el sector de La Granja en la capital hondureña también mostraron su alegría tras la captura de Nicolas Maduro.

“Necesitamos que toda esa gente se vaya, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, esa gente es mala, deben de sacarla para que todos aseguremos nuestro regreso al país, allá están nuestras madres, tíos y otros familiares y queremos regresar a casa”, sostuvieron.

Así como reaccionaron estos migrantes, en varios sectores del territorio hondureño donde están diseminados los migrantes venezolanos están alegres y piden una transición rápida y vuelos humanitarios para retornar a sus hogares.

EEUU gobernará Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump dijo tras la salida de Nicolás Maduro, que Estados Unidos quiere «la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país».

«Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años», dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago (Florida).

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata, y tiene que ser sensata, porque de eso se trata”, agregó el mandatario.

Trump, que no dio detalles sobre cómo planea gobernar Venezuela ni durante cuánto tiempo, afirmó que quiere «paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano, y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y desean regresar a su país».

Una emocionalidad

El analista político de origen venezolano, Marco Porras, señaló que la administración de Estados Unidos de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro puede interpretarse como una emocionalidad dada en un contexto de triunfo estadounidense, aunque en realidad no tiene un sustento.

Porras señaló que los venezolanos decidieron en un proceso electoral realizado en julio de 2024 que quien dirija el país sudamericano sea Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como su vicepresidente.

En tal sentido, para el analista venezolano, “no puede ser que un presidente en medio de una emoción por haber logrado un objetivo militar, ahora se pretenda como que va gobernar”.

El venezolano es del criterio que este alcance debe ser analizado en la profundidad del contexto que ha ocurrido con toda la movilización que ha ocurrido, durante la captura de Nicolás Maduro y ahora que el presidente Donald Trump está regocijándose del triunfo obtenido, algo que aseguró “para mí y para los venezolanos no es bien visto y tampoco está en la legalidad”.

Afirmó que, tras ese golpe, la izquierda sale bien afectada al reflejarse que sus actuaciones están fuera del contexto de las necesidades de las naciones, pero no significa que pierdan su espacio, pero sí que van a tener que repensar sus estrategias. IR