Migrantes hondureños en Charlotte exigen al gobierno entrega de DNI y elecciones en el extranjero

Tegucigalpa– Un grupo de migrantes hondureños realizan una protesta en Charlotte, Estados Unidos para exigir a las autoridades la entrega de DNI y la realización de elecciones en el extranjero.

Asimismo, los manifestantes exigieron la activación inmediata de los consulados en ese país.

Señalaron que son 300 mil las identidades que tienen retenidas en la Cancillería y que temen que esas identidades puedan ser utilizadas en el proceso electoral.

En ese sentido, exigieron la entrega inmediata de los DNI retenidos a los hondureños que residen en Estados Unidos y que utilizan su documento de identificación.

Los manifestantes también pidieron la confirmación de elecciones generales en Estados Unidos, entre otras peticiones. IR