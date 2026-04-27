Migrantes exigen al gobierno una pronta reactivación de la red consular en EEUU

Tegucigalpa – La comunidad migrante hondureña en Estados Unidos pidió al gobierno que haga una pronta reingeniería en los consulados ya que hay más de tres mil connacionales que se encuentran retenidos en centros de detención sin poder ser deportados por falta de documentos.

El presidente de la Fundación 15 de Septiembre, Juan Flores, dijo a Proceso Digital que está impactando enormemente a la comunidad migrante hondureña que radica en los Estados Unidos la falta de cónsules.

Señaló que el gobierno todavía no ha nombrado a los representantes de los 18 consulados diseminados en este país.

Agregó que al final son los migrantes hondureños los que se ven perjudicados de la mala administración del gobierno anterior y todo lo que se refiere a la red consular.

“Hoy ya vamos por los tres meses del gobierno y todavía no hay un cónsul asignado, y esto lo que significa que hay una desprotección consular y máximo en este momento crítico que está viviendo la comunidad migrante acá en los Estados Unidos”.

Foto archivo

Desprotegidos

Al no tener esa asistencia consular, los migrantes se ven desprotegidos con las detenciones que se están dando.

Pidió al presidente Nasry Asfura que dirija instrucciones a la cancillería para que inmediatamente se ponga a activar la red consular y que puedan visitar todos los centros de detención donde se encontrarán a más de tres mil hondureños detenidos.

“Esta problemática ya la sabe el embajador en Washington Roberto Flores Bermúdez que por la falta de cónsules no se pueden apoyar a los migrantes que están detenidos y que necesitan algún documento para poder ser deportados al país”, sostuvo.

Juan Flores aseguró que “es lamentable porque los compatriotas son los que están sufriendo la falta de nombramientos de cónsules, estamos en una crisis severa a lo que se refiere a la red consular, ojala y la Cancillería pueda activar la red lo antes posible y poder apoyar a los migrantes hondureños que tanto lo necesitan.

(Leer): Huelga de trabajadores por falta de pago mantiene sin operar varios consulados hondureños en EEUU

Una reestructuración

“Los consulados hoy por hoy están en crisis. No hubo transición. Estoy heredando casi 400 demandas laborales del gobierno anterior, pero estamos empeñados en una reestructuración tanto del servicio diplomático como el consular, pero lo haremos por etapas de manera eficiente y perdurable”, sostuvo la canciller Mireya Agüero.

Manifestó que su misión es realinear estratégicamente a Honduras y reorganizar sus recursos en política exterior.

Agüero reiteró que se están reorganizando los recursos de política exterior.

“Estamos tratando de proponer una agenda de política exterior en todas las relaciones bilaterales para tener resultados medibles y que la población pueda sentir que hay una diferencia en donde ponemos nuestros recursos diplomáticos y qué beneficios pueden llevar”, apuntó. IR