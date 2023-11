Migrantes bloquean una aduana en el sur de México para presionar por permisos de tránsito

Huixtla (México).- Unos mil migrantes, miembros de la caravana más numerosa que atraviesa México desde la frontera con Guatemala en lo que va del año, bloquearon este lunes dos carriles de la entrada del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo a fin de presionar a las autoridades migratorias y obtengan papales que les permitan transitar hacia Estados Unidos de forma regular.

Los migrantes llegaron a la aduana, ubicada en el sureño estado de Chiapas, luego de recorrer unos 10 kilómetros desde el municipio de Huixtla, donde eran esperados por equipos antidisturbios de la Guardia Nacional.

En su manifestación pacífica, los extranjeros se sentaron y otros se acostaron sobre dos carriles hasta cerrar de manera total la circulación.

Desde ahí lanzaron consigas como «¡queremos papeles, queremos papeles, el pueblo unido jamás será vencido!».

Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, sostuvo un diálogo con elementos de la Guardia Nacional.

Con un grupo de cinco personas, tres mujeres y dos hombres, Mujica ingresó a las oficinas locales del Instituto Nacional de Migración (INM), en la sureña ciudad fronteriza de Huixtla.

Jordi Alexander Rodríguez, migrante de Ecuador, enfatizó qué llevan varios días caminando y no les otorgan ninguna respuesta para otorgarles documentos.

«No queremos estar aquí en México, no queremos sufrir de más robos, secuestros, muertes y cosas malas, somos migrantes, tenemos hijos y familia. No estamos haciendo daño, andamos en una caravana pacífica», sostuvo.

Este migrante, proveniente de Sudamérica, refirió que decidieron bloquear porque no los atienden y nadie les otorga papeles».

Con 27 años, este extranjero, que se dedicaba a la pesca, huyó por la guerra y violencia, pero no ha podido regularizar su situación migratoria al llegar al territorio mexicano.

El migrante hondureño Edwin Omar, explicó que se unieron para cerrar las vías de comunicación porque son miles de migrantes, incluyendo niños y mujeres, que requieren documentos para salir de Chiapas y avanzar a su destino.

«Queremos papeles para cumplir nuestra misión y no estarlos molestando, por lo que, en caso de no ser atendidos, no los vamos a mover», afirmó.

En Honduras, recordó, era albañil, pero ahora busca nuevas oportunidades para poder darle un mejor bienestar a su familia.

Un oficial de la Guardia Nacional señaló qué están para evitar cualquier confrontación: «No me comprometo a nada, porque no es responsabilidad mía, sino de migración y ver la forma de atenderlos», agregó.

Este grupo de extranjeros, causó que decenas de camiones de carga pesada, transporte público y particulares, se quedaran varados en la frontera sur del país, dejando pérdidas económicas en medio de una fuerte caída de lluvia.

Hasta la tarde de este lunes, la comisión de migrantes se mantenía al interior de la aduana de Huixtla en espera de ser atendidos por autoridades de migración y de la respuesta sobre si obtendrán algún beneficio para transitar de forma regular. EFE/ir