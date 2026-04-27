Migración habilitará un Centro de Control de Menores en el Aeropuerto Toncontín

Tegucigalpa.– Con el objetivo de modernizar los servicios migratorios y ofrecer una experiencia de viaje más fluida para las familias hondureñas, las autoridades del Instituto Nacional de Migración-INM anunciaron que están próximos a habilitar el Centro de Control de Menores, en el Aeropuerto Toncontín.

Esta nueva unidad estratégica ha sido diseñada para optimizar los tiempos de respuesta y reducir las complicaciones en los puntos de control fronterizo (marítimos, aéreos y terrestres) al momento de la salida del país para los menores de 21 años.

Validación anticipada de documentos

Bajo esta nueva modalidad, el INM brindará esta facilidad a los padres de familia o tutores legales a presentarse en esta unidad con un mínimo de siete (7) días de anticipación a la fecha programada del viaje con la documentación legal completa y en regla.

Esto incluye portar el pasaporte vigente del menor y la visa correspondiente si el país de destino así lo exige, partida de nacimiento y una autorización de salida debidamente autenticada o apostillada si no viajará con ambos padres, solo con uno de ellos o en compañía de un tercero; es indispensable verificar los requisitos sanitarios y portar el carné de vacunación actualizado para aquellos destinos donde su presentación sigue siendo obligatoria.

Durante este registro previo, el personal migratorio realizará una revisión exhaustiva de toda la documentación requerida por ley. El beneficio principal de esta revisión anticipada es permitir que, en caso de detectarse alguna inconsistencia, error o falta de requisitos en los documentos, los responsables tengan el margen de tiempo necesario para realizar las correcciones pertinentes sin poner en riesgo su itinerario de viaje.

“Esta iniciativa busca que el proceso de control migratorio el día del viaje sea mucho más rápido y eficiente. Al llegar a la frontera con la documentación previamente validada en Toncontín, el tiempo de espera se reduce significativamente, evitando contratiempos de último minuto”, destacó el director del INM, Carlos Cordero.

El Instituto Nacional de Migración reafirma su compromiso con la modernización, la seguridad y la facilitación de los procesos, priorizando siempre la protección de la niñez hondureña.

Requisitos de salida para menores de 21 años

–Pasaporte vigente (mínimo tres meses de vigencia y para viajar a Estados Unidos 6 meses de vigencia)

– Visa del país de destino en caso de ser requerido

– Partida de Nacimiento

– Autorización de salida debidamente autenticada o apostillada, según sea el caso si no viaja en compañía de ambos padres, si viaja solo con uno de ellos o en compañía de un tercero.

–Carné de vacunación para los países cuya exigencia está vigente. IR