Migración habilitará emisión de pasaportes directamente en tres aeropuertos

Tegucigalpa – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), Carlos Cordero, anunció que como parte de los cambios impulsados en su administración se habilitarán oficinas para la emisión de pasaportes en tres aeropuertos internacionales del país.

Las nuevas delegaciones funcionarán en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, el Aeropuerto Internacional de Palmerola y el Aeropuerto Toncontín.

Estos puntos serán adicionales a las oficinas principales ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental en Tegucigalpa, en San Pedro Sula y La Ceiba, donde actualmente se gestiona la emisión del nuevo documento de viaje.

El funcionario detalló que en estos nuevos puntos de emisión de pasaportes la atención se extenderá hasta las 7:00 de la noche, en los días previamente establecidos, con el objetivo de agilizar el servicio a los ciudadanos.

Además, anunció que se habilitará en el Aeropuerto Toncontín un punto de atención para el proceso de Control de Menores de 21 años que viajen por vía aérea, terrestre o marítima.

“Para Semana Santa vamos a habilitar un counter en el Aeropuerto Toncontín. Estamos en pláticas con el operador de la terminal para realizar el Control de Menores de 21 años que estén próximos a viajar”, explicó Cordero.

Finalmente se dio a conocer que entre el 1 de enero y el 15 de febrero de 2026, el Sistema de Control Biométrico Migratorio de Honduras registró un flujo de 60,263 menores de 21 años saliendo del país. LB