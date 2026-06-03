Migración exige comprobante de vacuna contra el sarampión a viajeros que salgan hacia países con circulación activa del virus

Tegucigalpa – El Instituto Nacional de Migración (INM) recordó este miércoles a la población hondureña que toda persona que tenga previsto viajar a países con circulación activa del virus del sarampión deberá presentar obligatoriamente su comprobante oficial de vacunación antes de salir del país.

La medida aplica para quienes viajen hacia naciones como Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, donde se han reportado casos activos de esta enfermedad altamente contagiosa.

Según informó el INM, la disposición forma parte de las acciones de control sanitario impulsadas para prevenir la propagación del virus en la región y proteger la salud de la población.

Las autoridades indicaron que el carnet o comprobante de inmunización será requerido en todos los puntos de control migratorio y aduanero del territorio nacional, sin excepción. El requisito deberá cumplirse tanto en salidas por vía terrestre como marítima y aérea.

Asimismo, el instituto advirtió que el incumplimiento de esta normativa podría generar inconvenientes a los viajeros, incluyendo retrasos en los procesos migratorios o incluso la cancelación de los viajes programados.

Migración exhortó a la ciudadanía a verificar con anticipación que cuenta con la documentación sanitaria requerida para evitar contratiempos y contribuir a las medidas de prevención implementadas frente al riesgo de propagación del sarampión. IR