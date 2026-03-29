Migración establece horarios de atención durante la Semana Santa

Tegucigalpa- Con el compromiso de brindar un servicio eficiente y continuo a ciudadanos nacionales y extranjeros, el Instituto Nacional de Migración-INM, dio a conocer el cronograma de atención que regirá en las delegaciones y oficinas principales durante la Semana Santa.

Para garantizar la emisión de documentos de viaje, las oficinas de la Gerencia de Pasaportes y Secretaría General, ubicadas en el Centro Cívico Gubernamental, de Tegucigalpa, así como en las regionales de San Pedro Sula, y La Ceiba, atenderán al público los días lunes 30, y martes 31 de marzo de 2026, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Por su parte, la Gerencia de Extranjería operará esos mismos días de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Nuevos centros de emisión de pasaportes

En los Centros de Emisión de Pasaportes; del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, en La Lima, y en el Aeropuerto Internacional de Palmerola, en Comayagua, se trabajará de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Mientras que, en el Aeropuerto Toncontín el horario de atención será: de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, los 365 días del año.

Fronteras terrestres

En lo que respecta al control de migratorio en las delegaciones fronterizas con Nicaragua, la atención del tránsito particular y de carga se mantendrá bajo el siguiente horario:

Las Manos:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Tránsito de Carga: de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 1:00 a.m.

La Apertura:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Guasaule:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 9:00 p.m.

Tránsito de Carga: de lunes a domingo 24/7

La Fraternidad:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Tránsito de Carga: de lunes a domingo 24/7

Mientras que en las delegaciones fronterizas con El Salvador los horarios de atención del tránsito particular y de carga serán los siguientes:

El Amatillo:

Tránsito Particular: de lunes a domingo 24/7

Tránsito de Carga: de lunes a domingo 24/7

Pasamono:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

Mapulaca:

Tránsito Particular: de lunes a domingo 24/7

El Poy:

Tránsito Particular: de lunes a domingo 24/7

Tránsito de Carga: de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 12:00 a.m.

Y en las delegaciones fronterizas con Guatemala los horarios de atención establecidos son:

Corinto:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Tránsito de Carga: de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

El Florido:

Tránsito particular y de carga: las 24 horas, desde el sábado 28 de marzo a las 6:00 a.m, hasta las 11:59 p.m. del domingo 05 de abril de 2026.

Aguacaliente:

Tránsito Particular: de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

Tránsito de Carga: de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 6:00 p.m.

Para consultas adicionales, el INM pone a disposición sus plataformas digitales oficiales y el Call Center (504) 2232-7800, el cual atenderá de lunes a sábado, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

En cuanto a las Delegaciones Marítimas, mantendrán el horario habitual. IR