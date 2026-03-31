Migración dispone de  550 inspectores en 19 puntos de control migratorio

Tegucigalpa, -En cumplimiento con el Plan Operativo de CONAPREMM para la Semana Santa 2026, el Instituto Nacional de Migración (INM) dispone de 550 colaboradores, entre oficiales de migración, técnicos y personal de supervisión, con el objetivo de garantizar la agilidad, orden y control en todos los puntos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos del país.

Bajo el lema «Cuida de los que en ti confían», la institución mantendrá presencia en 19 puntos de control migratorio, estos por registrar el mayor flujo de personas durante este periodo de vacaciones.

Operatividad total y horarios extendidos

Las 11 delegaciones terrestres y las principales terminales aéreas (Palmerola, Villeda Morales y Juan Manuel Gálvez) operan con el 100% de su personal desde el pasado viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril de 2026. Este despliegue busca asegurar que las estaciones biométricas funcionen a su máxima capacidad para minimizar los tiempos de espera de los viajeros.

Refuerzo en puntos estratégicos

Las autoridades del INM, informaron que también se han asignado equipos de apoyo adicional para fortalecer la atención en el Aeropuerto de Roatán, por el alto flujo de turistas que visitan la isla durante el asueto. De igual forma, en el Punto Fronterizo integrado El Florido, Copán, occidente de Honduras, operará las 24 horas hasta el domingo 05 de abril a las 11:59 p.m.

El Instituto Nacional de Migración exhorta a los usuarios a presentar sus documentos de viaje vigentes, y revisar los requisitos del pais de destino, para asegurar una experiencia de viaje eficiente. IR