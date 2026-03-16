Tegucigalpa – La migración de menores crece en silencio en Honduras, el drama migratorio refleja que 52 menores viajaban solos entre alrededor de 200 menores retornados este 2026.

La migración infantil sigue marcando cifras alarmantes en Honduras, donde niños, niñas y adolescentes siguen siendo parte de una problemática que refleja la crisis social y económica que enfrenta el país.

Un total de 291 personas han sido atendidas por la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), retornadas al país, de las cuales 190 son menores de edad y 101 núcleos familiares.

Según datos de la Senaf del 1 de enero al 28 de febrero, 190 menores han sido retornados al país, de los cuales mil 109 son niños y 81 son niñas.

De los 190 menores retornados, 49 son menores de cinco años, 56 entre edades de 6 a 11 años y 85 menores de 12 a 17 años.

Los menores acompañados sumaron 138 y los no acompañados 52.

El total de núcleo familiar atendido es de 101.

Retornados desde EEUU

El mayor grupo de menores fue retornado desde Estados Unidos con un total de 231, seguido de México con 54, y Guatemala 6.

En avión retornaron 252 personas y por la vía terrestre 39.

Parte de un grupo de menores deportados de EE.UU. llega a la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Archivo

129 mil menores deportados desde 2014

Según el coordinador de la Red COIPRODEN, Wilmer Vásquez, desde 2014 a enero de 2026 han retornado al país 129 mil menores.

“Estamos hablando de edades entre los cero y 18 años de edad, este es un dato alarmante, la mayor cantidad de las deportaciones son procedentes de Estados Unidos, México, Guatemala y Belice”, sostuvo.

Los retornos de niños, niñas y adolescentes no cesan en este país centroamericano, pero preocupa que 52 menores viajen no acompañados, indicó.

Migración por goteo

Vásquez detalló que la crisis económica y violencia siguen siendo las principales causas que empujan a la migración, que se va generando por goteo al registrarse la salida de grupos de personas entre ellos núcleos familiares que abandonan el país en busca de mejorar sus vidas.

“La salida de estos pequeños grupos les llamamos migración por goteo, no dejan de salir del país”, apuntó. IR