Migración certifica al personal para blindar las fronteras y agilizar tramites migratorios  

Tegucigalpa. El Instituto Nacional de Migración (INM) finalizó hoy una intensa jornada de capacitación dirigida al personal operativo y administrativo.

El seminario “Especializado en Procedimientos Jurídicos, Técnicos y de Seguridad” se alinea con la meta institucional de lograr la excelencia en la gestión migratoria.

Carlos Cordero, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), agradeció a los asistentes por el compromiso diario en la labor migratoria «la seguridad en las fronteras, la identificación de documentos fraudulentos, la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata, así como la atención digna y profesional en las delegaciones dependen de ustedes».

La capacitación, dictada del 1 al 5 de junio de 2026, unió esfuerzos con expertos del Ministerio Público, INTERPOL, la ONUDC y la Embajada Americana.

Los participantes fortalecieron sus habilidades en ciberseguridad, respuesta a alertas internacionales y análisis forense para detectar pasaportes o visados falsos.

Asimismo, se capacitó al personal para identificar delitos complejos como el tráfico y la trata de personas.

Al concluir el evento, las autoridades entregaron diplomas de acreditación a los agentes de las delegaciones terrestres, aéreas y marítimas.