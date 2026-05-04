Mientras persistan altas temperaturas se mantendrán los horarios especiales: ministra de Educación

Tegucigalpa – La ministra de Educación de Honduras, Arely Argueta, señaló hoy que mientras persistan las temperaturas altas se mantendrán los horarios especiales en los distintos niveles educativos.

Cabe señalar, que la Secretaría de Educación comunicó el domingo que mantiene la medida de cambio de horario para la semana del 04 al 08 de mayo.

En ese orden, se mantiene el horario de entrada para kínder de 8 -11 a.m., básica y media de 7 -11 se reduce una hora al mediodía, en el horario de la tarde la jornada será de 1-5 p.m.

“Lo que queremos es cuidarla salud de toda la comunidad educativa en general”, dijo la ministra de Educación.

Acotó que se trata de una medida temporal, pero si es necesario evaluarán extender esta medida.

La continuidad de esta medida depende de las recomendaciones que haga la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), dijo.

De momento la medida se aplicará del 04 al 08 de mayo, posteriormente se evaluará su extensión o suspensión, razonó.

La ministra dijo que han registrado en algunos sectores del país donde se cuenta con centros educativos temperaturas de hasta 42 grados.

Insistió que el objetivo primordial es cuidar la salud tanto de los alumnos, docentes y personal administrativo. (RO)